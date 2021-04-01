Bakanlık duyurdu: Yunanistan'a kaçarken enselendiler
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB)yapılan açıklamada, "Edirne/İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.