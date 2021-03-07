Bakanlık duyurdu: Sızmaya çalışan terörist enselendi
İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi" ifadelerine yer verildi.