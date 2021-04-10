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Aktüel Bakanlık duyurdu! Sınırda enselendiler
Aktüel

Bakanlık duyurdu! Sınırda enselendiler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 3 kişi sınır hattında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 19:02:00 -
Bakanlık duyurdu! Sınırda enselendiler

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınırında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK/YPG'li terörist olmak üzere 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesi hudut hattında 3 kişinin, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edildi. Yakalanan 3 kişiden birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

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