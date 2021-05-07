Bakanlık duyurdu: Sayı 72'ye yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile "terör inlerine" girilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, komandoların bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdiği, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 72 olduğu kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ara, Bul, Yok Et! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu."