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Bakanlık duyurdu: Sayı 72'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 12:34:00 -
Bakanlık duyurdu: Sayı 72'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile "terör inlerine" girilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdiği, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 72 olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ara, Bul, Yok Et! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu."

 

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