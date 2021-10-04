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Aktüel Bakanlık duyurdu: Sayı 157'ye yükseldi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sayı 157'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 21:38:00 -
Bakanlık duyurdu: Sayı 157'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2009'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 157'ye yükseldi.

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