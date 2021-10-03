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Aktüel Bakanlık duyurdu: Sayı 156'ya yükseldi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sayı 156'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 13:08:00 -
Bakanlık duyurdu: Sayı 156'ya yükseldi

 

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2019'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Öte yandan bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 156'ya yükseldi.

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