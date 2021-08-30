  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakanlık duyurdu: Sayı 12'ye yükseldi
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak
Pekmez kazanına düşen kız çocuğu ağır yaralandı
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel Bakanlık duyurdu: Sayı 12'ye yükseldi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sayı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 18:51:00 -
Bakanlık duyurdu: Sayı 12'ye yükseldi

 

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Yapılan paylaşımda, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay