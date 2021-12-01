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Gündem Bakanlık duyurdu: İki ilde yeni operasyon başlatıldı!
Gündem

Bakanlık duyurdu: İki ilde yeni operasyon başlatıldı!

Terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır’da “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş” operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:29:00 -
Bakanlık duyurdu: İki ilde yeni operasyon başlatıldı!

PKK’ya karşı peş peşe darbe indiriliyor. İçişleri Bakanlığı yeni bir operasyona ilişkin açıklamada bulundu. 


İçişleri Bakanlığı: Ağrı ve Iğdır illerinde “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş” operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

 

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