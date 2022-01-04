  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakanlık duyurdu: Çok sayıda uçak ve helikopter alınacak
Gündem

Bakanlık duyurdu: Çok sayıda uçak ve helikopter alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopter alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 10:32:00 -
Bakanlık duyurdu: Çok sayıda uçak ve helikopter alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır." denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay