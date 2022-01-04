Bakanlık duyurdu: Çok sayıda uçak ve helikopter alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopter alınacağını açıkladı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopter alınacağını açıkladı.
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