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Aktüel Bakanlık duyurdu: Arananlar listesindeki terörist teslim oldu
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Arananlar listesindeki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terör arananlarda “gri” kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:09:00 - 2020-11-16 18:10:25
Bakanlık duyurdu: Arananlar listesindeki terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan ve biri terör arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam beş terör örgütü mensubunun, bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldukları belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 1 Ocak 2020'den bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 202'ye yükseldiği kaydedildi.

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