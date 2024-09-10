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Ekonomi Bakanlık duyurdu! 53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor…
Ekonomi

Bakanlık duyurdu! 53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor…

Yeniakit Publisher
2024-09-10 16:35:00 - 2024-09-10 16:41:11
Bakanlık duyurdu! 53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor…

Türkiye’deki 53 ilde 747 muhtelif arsa satışa çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkardığı arsalar için açık artırma bugün başlıyor.

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapıldı.

Açık artırma tarihleri belli oldu

Yapılan duyuruya göre, İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa ve Muğla’da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül’de yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak.

Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor.

Ayrıca sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik için kullanılabilecek arsalar da farklı metrekarelerde ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Online katılım sağlanabilecek

Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30’da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

Katılım teminatını yatırmayı unutmayın!

İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim’in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.

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