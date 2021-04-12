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Aktüel Bakanlık duyurdu: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 18:46:00 -
Bakanlık duyurdu: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 5 terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi

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