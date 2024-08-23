Bakanlık devreye girdi! Akit TV, İBB’nin göz yumduğu kaçak villada

İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa Türkiye'nin gündemine oturdu. Bölgedeki imar yetkisinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenildi.

İnşaat çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izni ile başlatıldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine bakanlık yetkililerinin de söz konusu inşaatta incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Vaniköy'ün sırtına saplanan bu villa için verilen inşaat izninin ne karşılığında olduğu gibi sahibinin kim olduğu da ayrı bir soru işareti.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaattaki inceleme sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince inşaatın mühürleneceği belirtildi.

Akit TV görüntüledi

İki gündür olay yerinden gelişmeleri aktaran Akit TV, bugün de kaçak inşaat alanını görüntüledi. Akit TV Muhabiri Serkan Okur, inşaata ilişkin son durumu anlattı.

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