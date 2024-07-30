Bakanlık cezasını kesiyor! Şeyma Subaşı'nın yediği haltlar ifşa oldu
Seküler yaşam tarzındaki rezilliklerle dolu hayatını özendirici şekilde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gençlere kötü örnek olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın, gizli reklam yaptığı Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edildi. Gizli reklam yapan ve vergi ödemeyen Subaşı'na 550 bin 59 lira para cezası kesildi.
Metres hayatı yaşarken gayrimeşru ilişki sonucu çocuk doğuran, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ise rezil yaşantısını sık sık paylaştığı sosyal medyada gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'ya fenomenlere yönelik denetimler sonrası ceza kesildi.
Sosyal medya fenomenlerine yönelik denetimler sürdüren Ticaret Bakanlığı, bu hesaplar üzerinden haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi için başlattığı çalışmalarda, Subaşı'nın da gizli reklam yaparak vergi ödemediğini tespit etti.
Hem kanunları çiğnedi hem vergi vermedi
Ticaret Bakanlığı, Subaşı'nın farklı tarihlerde, 5 farklı markanın reklamını yaptığını ve bunu gizlediğini belirledi. Bu şekilde hem kanunu çiğneyen hem de reklamlardan elde ettiği gelirin vergisini ödemeyen Subaşı'ya Ticaret Bakanlığı'nın 550 bin 59 lira para cezası kestiği öğrenildi.
Ürünlerin reklamını yapıp ancak 'reklam' olduğunu belirtmeyen Subaşı, zaman zaman tepki çeken haberlerle gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından sıkça kıyafet, mücevher gibi birçok ürün paylaşan Şubaşı'nın gizli reklamı ise tepki topladı.
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