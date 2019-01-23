Bakanlık açıkladı: 21 terörist öldürüldü!
Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.23 Ocak 2019 Çarşamba 17:52
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.'' denildi.
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