Bakanlık açıkladı: 21 terörist öldürüldü! Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.'' denildi.

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