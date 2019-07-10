Bakanlık açıkladı... 2 terörist öldürüldü
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:27
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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