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Bakanlık açıkladı... 2 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:27
Bakanlık açıkladı... 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:27
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