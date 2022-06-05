Bakanları hiç böyle görmediniz! Birbirleriyle atışıp şakalaştılar
AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam’da bulunan bakanlar ve milletvekilleri yoğun gündemin stresini futbol oynayarak dağıttı. Bakanların birbiriyle olan şakalaşmaları izleyenleri gülümsetti.
AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam’da bulunan bakanlar ve milletvekilleri günün stresini futbol maçıyla attı.
Meclis Genel Kurulu’ndaki tartışmalar, Kabinedeki kritik başlıklara ara verildi.
Bakanlar futbol oynayıp şakalaştı
Siyasi gündem bir saatliğine yerini spora, şakalara ve tatlı atışmalara bıraktı.