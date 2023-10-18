Bakanlardan İsrail'in hastane saldırısına tepki

Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist hastanesinin İsrail tarafından hava saldırısına maruz kalması sonucu 500'den fazla sivil hayatını kaybetti. Siyasiler sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarla İsrail'e tepkilerini paylaştı.

YILMAZ: BÜYÜK BİR TRAJEDİ

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hastanede görevini yapan ve tedavi gören sivil insanları bombalamak bir savaş ve insanlık suçudur. Bugün, İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi vurması sonucu yitirilen yüzlerce can, insanlık için büyük bir trajedidir. Ateşe benzin döken açıklamalar yapanların ve İsrail’i koşulsuz destekleyenlerin bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz. Masum insanların daha fazla kanının dökülmemesi için çaba sarf etmek insanlık adına hepimizin ortak görevidir. Başta BM ve bölge liderleri olmak üzere tüm dünya, bu vahşetin son bulması, gerilimin düşürülmesi ve kalıcı bir çözüm yolu bulmak için harekete geçmek zorundadır" dedi.

ALTUN: HER TÜRLÜ İNSANİ HASSASİYETE AYKIRI BİR BARBARLIKTIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Hastaneleri bombalamak ağır bir suçtur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmak demektir. Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yapıldığı gibi vicdansız saldırılar kabul edilemez. Sayıları binlerle ifade edilen masum siviller yeterince acı çekmiştir. Buna bir son verilmelidir. Nokta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için tüm dünya bir araya gelmelidir. Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır. İsrail sivil hedeflere yönelik katliamlarını derhal durdurmalıdır. Filistin halkının korku, açlık ve bombalarla sindirilmesine son verilmelidir. Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir" ifadelerini kullanarak saldırıyı kınadı.

KOCA: İNSANLIK DEĞERLERİNİ ÇİĞNEYEN BİR HAVA SALDIRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İSRAİL, GAZZE'DE BİR HASTANEYE, tüm insanlık değerlerini çiğneyen bir hava saldırısında bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre 500 can kaybı var. Yeni bilgilere göre sayı artıyor. Bu saldırı, 21'inci Yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır. Bir hastaneye, hastalara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıda bulunulmasının gerekçesi olamaz. Gazze insanlığı, hepimizi göreve çağırıyor" ifadelerini kullandı.

TUNÇ: BU VAHŞETİ YAPANLAR TARİHİN ŞAHİTLİĞİNDE EN AĞIR CEZAYI ALMALI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de bir hastanenin vurulmasına ilişkin sosyal medya üzerinden, "İsrail'in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum. Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail’in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır" açıklamalarında bulundu.

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YUMAKLI: TARİH BU ZULMÜ REVA GÖRENLERİ ASLA UNUTMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Tarih size bu zulmü reva görenleri asla unutmayacak. Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız" ifadelerine yer verdi.

URALOĞLU: DÜNYANIN BÜTÜN TOPLUMLARI BU VAHŞETE KAYITSIZ KALMAMALI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Hayatta kalmak için hastanede olan çocukların, kadınların, yaralıların üzerine bomba atmak İsrail'in vicdani duygulardan ne derece yoksun ve gözü dönmüş olduğunun göstergesidir. Dünyanın bütün toplumları Gazze'de yaşanan bu insanlık dışı vahşete kayıtsız kalmamalı, seslerini yükseltmelidir" dedi.

GÖKTAŞ: KATLİAM VE SOYKIRIM YAŞANIYOR, İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de tarif edilemez bir katliam ve resmen soykırım yaşanıyor. Bir hastaneyi vurmak dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmaz. Uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail açıkça savaş suçu işlemektedir. Gazze’de içlerinde çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin katledilmesine sessiz kalanlar; Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların yaşama hakkına dair konuşmayanlar bu insanlık suçunun yalnızca seyircisi değil aynı zamanda ortağıdır. Filistin’e yönelik bu insanlık dışı saldırı ve kuşatma bir an evvel sona ermelidir. Türkiye çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir" ifadelerini kaydetti.

BAK: NE YAPARSANIZ YAPIN, BİR SABAH GELECEK KARDAN AYDINLIK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarih, İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu affetmeyecek. Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirilen vahşi saldırıyı lanetliyorum. Ne yaparsanız yapın, bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadelerini kullandı.

KACIR: İNSANLIK DERHAL AYAĞA KALKMALI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail, içinde masum sivillerin, yaralıların, hastaların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastaneyi bombalayarak, yine bir savaş ve insanlık suçu işledi. Tüm dünya bir araya gelerek derhal Gazze'de yaşanan vahşeti, katliamı durdurmalı. İnsanlık derhal ayağa kalkmalı" dedi.

BAYRAKTAR: HASTANENİN HEDEF ALINARAK YÜZLERCE KİŞİNİN KATLEDİLMESİ İNSANLIK SUÇUDUR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "İsrail'in aralıksız şekilde sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce kişiyi katletmesi hiç şüphesiz insanlık suçudur. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

TEKİN: İNSAN HAKLARINI KORUMAK İDDİASINDAKİ ULUSLARARASI MEKANİZMALAR İFLAS ETMİŞTİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı paylaşımda, "Savaşta dahi dokunulmazlığı bulunan hastane gibi bir sağlık kurumuna bile saldıracak kadar gözü dönmüş caniliğin bir örneğine daha tanıklık etmek, vicdanlarımızı derinden yaralamıştır. Göz göre göre yapılan bu saldırıyı engellemeyen, barışı ve insan haklarını korumak iddiasındaki Uluslararası mekanizmalar iflas etmiştir. Dünya kamuoyunu, masum Filistin halkına yönelik katliama dönüşen İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum. Bu barbarlığı nefretle kınıyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum" sözlerine yer verdi.

ÇELİK: VAHŞİ SALDIRILARIN SON HEDEFİ BİR HASTANE OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik saldırıya ilişkin, "İsrail'in vahşetini lanetliyoruz. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırganlığı, insanlık dışı bir vahşete dönüşmüştür. Masum sivilleri, kadın ve çocukları katleden vahşi saldırıların son hedefi bir hastane oldu. İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe saydığını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: ULUSLARARASI KAMUOYU BU BARBARLIĞI DURDURMAK İÇİNEYLEME GEÇMEK KECBURİYETİNDEDİR

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İsrail'in Gazze'de bulunan bir hastaneyi hedef almasına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail bir hastaneyi bombalayarak 500’den fazla hasta, kadın, çocuk ve masum sivili katletti. Hiçbir insani değer tanımayan bu saldırı insanlığı hedef almıştır. Savaş gemileriyle, yaptıkları ziyaretler ve açıklamalarla İsrail’e destek verenler insanlık ve tarih nezdinde yapılanları izah edemeyecek, hesabını veremeyecektir. Uluslararası kamuoyu, sadece Gazze ve Filistin’i değil; insanlığı hedef alan bu barbarlığı durdurmak için bir an önce söylemden eyleme geçmek mecburiyetindedir" dedi.

TRÜK BAŞKANI ŞAHİN: DÜNYA AYAĞA KALKMALIDIR

İsrail'in Gazze'de bir hastanenin hedef alınmasına ilişkin açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise uluslararası medyayı görevini yapmaya davet etti. RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in sivil hedeflere yönelik saldırıları artık son bulmalıdır. Hastaneleri bombalamak, hayatta kalan sivilleri öldürmek terör örgütlerinin acımasızlığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi masum sivillere karşı işlenen suçların engellenmesi için tüm dünya ayağa kalkmalıdır. Filistin'de yaşanan insanlık dramı karşısında uluslararası medyayı görevini layıkıyla yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kaydetti. (DHA)