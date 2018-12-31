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Bakanlardan gençlere baklava ikramı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nın yapılacağı salonda incelemelerde bulundu- AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle sohbet eden Varank ve Kasapoğlu, baklava ikramında bulundu

31 Aralık 2018 Pazartesi 22:33
Bakanlardan gençlere baklava ikramı

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nın yapılacağı salonu inceledi.

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın programın gerçekleştirileceği Ankara Kapalı Spor Salonu'na geldi.

Burada AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Varank ve Kasapoğlu, baklava ikramında bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 22:33
  1. Ak Parti
  2. AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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