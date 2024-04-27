Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Londra'da Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
Keçeli sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Yunanistan Başbakanı'nın önümüzdeki dönemde Ankara’ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı."
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