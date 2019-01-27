Bakan'dan KOBİ'lere müjde! İlk kez devlet desteği... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız." dedi. AYRINTILAR GELECEK...

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