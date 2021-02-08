Bakan'dan İstanbul için sevindiren açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'da Çine Adnan Menderes ve Gökbel barajlarında yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarında mevcut 275 baraja 600 ilave yapıldığını söyledi.



Geçen yıl meteorolojik kuraklık yaşandığını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Meteorolojik kuraklığın olması demek illa tarımsal kuraklığın olacağı anlamına gelmiyor. Depolanmanız varsa bu iş tarımsal kuraklığa dönmez. Geçen sene Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretiminde rekorunu kırdık. Bu sene de yağışlar istediğimiz seviyede değil. İstanbul özelinde yüzde 19'lara düşmüş baraj seviyelerimiz vardı. Yüzde 40'ların üzerine çıktık. Türkiye ortalamaları da iyiye doğru gidişat gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da düzenli bir yağış rejimi beklentimiz var. Türkiye kurak bir ülke olmaya aday. Özellikle 2035'ten sonra bir kuraklık beklentisi var."



Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 2035'e kadar sulama ve depolama tesislerini tamamlamak zorunda olduğuna işaret etti.



Çine Adnan Menderes ve Gökbel barajlarında incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Pakdemirli, hem içme suyu hem de tarımsal sulamadaki eksiklikleri gidermeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu sene 2,5 kat daha fazla yatırımının olacağına dikkati çeken Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sulamayla ilgili ihtiyaçlarımızı kendisine ilettiğimiz zaman, bu sene hiçbir bakanlığın yatırım bütçesi önemli miktarda artmazken Devlet Su İşleri ve sulama bütçemizin 2,5 misli artmış olması memnuniyet verici. Bu sorumluluğun bilinciyle en hızlı şekilde yatırımlarımızı tamamlama gayretiyle çalışıyoruz." dedi.