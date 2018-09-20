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Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni elektrik zammı yapılıp yapılmayacağına maliyetlere göre karar verileceğini açıkladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 20:39
Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Son iki ayda iki kere yapılan zamların ardından Enerji Bakanı Dönmez, elektrik fiyatlarına yeni bir zam olup olmayacağına ilişkin olarak “Maliyetler neyi gerektiriyorsa yapmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“DÖVİZ KURU İKİ KAT ARTTI, ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YANSIDI”

Bakan Dönmez, Ağustos ayı ile Eylül ayında elektrik fiyatlarına yapılan zamlar ile ilgili maliyet artışları, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın fiyat ayarlamasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Biz elektriğimizin aşağı yukarı yüzde 30- 35’ini hâlâ doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgazda da dışa bağımlıyız” diyen Dönmez, “Doğalgaz fiyatlarını da petrol fiyatları etkiliyor. Formülün içinde petrole endeksli. Şimdi son iki yılda petrol fiyatları 40-45 dolardan 70-80 bandına geldi. Kur, neredeyse 2 kat arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yansımış oldu. Bu da tüketiciye yansımış oldu. Ama biz bunu yine minimumda tuttuk” açıklamasında bulundu.

“DOĞALGAZI ALMAMIZ ZORUNLULUK”

Tahran ambargosunun hatırlatılması üzerine Dönmez, geçmişte doğalgazın dışarıda tutulduğunu belirterek, “Şimdi bu yeni yönetim doğalgazda var mı yok mu tartışıyorlar. Biz yaklaşık 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Ülkenin arz güvenliği açısından ihtiyacımız, yani bir zorunluluk. İkincisi; hukuki açıdan baktığımızda, ortada bir kontrat var o kontrata göre satıcının da alıcının da yükümlülükleri var. Yani o benim istediğim miktarda gazı vermek, ben bedelini ödemek zorundayım. Bu iki yönden baktığımızda zaten bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor” dedi.

 

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 20:39
  1. Ankara
  2. Fatih Dönmez
  3. elektrik zammı
  4. elektrik fiyatları

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