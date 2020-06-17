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Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:25:49 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz."
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