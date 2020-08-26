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Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Giresun’da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresi 15 Aralık’a ertelendi."
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Giresun’da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresi 15 Aralık’a ertelendi."

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:46:34 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Giresun’da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresi 15 Aralık’a ertelendi."
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