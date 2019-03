Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: AK Parti’yi diğerlerinden ayıran bir özelliği her zaman çalışmasıdır

Zonguldak ziyaretinde partililerle buluşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 289 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak ziyareti kapsamında AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. Burada partililerle buluşan Selçuk, "AK Parti referansı her zaman kadın değerlerden aldı. Ulu bir çınar gibi birlik şuuru içerisinde ilerlemeye devam ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı da sizlerle beraber bu müjdeyi Zonguldak’tan alacağız. Biz milletimiz ve vatandaşlarımızın her zaman duasına sahip olduk. Her seçimden zaferle çıkmamızın sebebi vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Önemli olan gönül belediyeciliğini yapabilmektir. Zonguldak’ta da ak kadrolarla birlikte bu seçimi geçireceğiz. Zonguldak, liderine olan güvenini ve sadakatini ispat etti. İnşallah yeni seçimde de bunu büyük bir oranda ispat edeceğine inanıyoruz. Bu seçim belediye seçiminden öte beka seçimi olacak. 2 gün önce 28 Şubat darbesinin yıl dönümüydü. Darbe doğrudan demokrasiye, milli iradeye, anayasal haklara karşı büyük bir hukuksuzluk ve zulümdür. 28 Şubat’ta bizler bu zulmü yaşadık. Hamdolsun bu süreç 2002 yılında son buldu. AK Parti hak ve özgürlükleri inanç ve değerleri teminat altına aldı. Buna kastedenler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde de kurulduğu günden bugüne AK Parti milletiyle yan yana duran, tevazuyla çalışan bir parti oldu. AK Parti’yi diğerlerinden ayıran bir özelliği her zaman çalışmasıdır. Seçimden seçime değil her gün her ay çalışmasıdır. Gönül belediyeciliği, kalpler kazanmak dedik. Milli iradenin kalkınma için gerekli olduğuna inandık. Üretime, çalışma hayatına her zaman önem verdik. Zonguldak’ın 2023 vizyonu için çok önemli bir yeri olacağına inanıyoruz. Çünkü Zonguldak yer altı kaynaklarıyla cevherli bir şehir. Uzunmehmet ile başlayan kömürün hikayesi Türkiye’nin sanayileşmesinde öncü şehirlerinden biri olmaya devam edecek. Kömür ve çelik üretimine öncülük eden bir şehrimiz. Zonguldak’ta 17 yılda 18 milyar lirayı aşkın bir yatırım yaptık. Toplam 37 bin vatandaşımızı da aş ve iş sahibi yaptık. 2018 sonu itibariyle 138 bin aktif sigortalımız bulunmaktadır. Yeni iş imkanı sağlamak ve iş tecrübesi sağlamak için İŞKUR’un aktif iş gücü programları var. 17 yıllık süreçte toplam 28 bin vatandaşımızı faydalandırdık. Biz bunların hepsini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattık. İstihdam seferberliği başlattık. Yaklaşık 8 milyon kişiyle ilave istihdam sağlayarak Avrupa’da bir rekoru kırdık. Bu sloganımız ’burası Türkiye burada iş var’ dedik. Bugün de ’burada iş var burası Zonguldak’ diyeceğiz. Geçen hafta başlattığımız yeni nesil çalışmalar ile 18 farklı teşvikimizle 1.7 milyon işverenimize 11 milyon sigortalımıza destek sağlıyoruz. Sadece işverenimizin değil işçimizi de destekliyoruz. Asgari ücreti işçilerimiz ve işverenlerimizle birlikte rekor bir artışla 2 bin 20 lira oldu. 17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 289 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı. Kömürü kara geleceği AK Zonguldak’ın" dedi.







"15 yılda dünyanın etrafını kazarak 3.5 defa tur atmışız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Zonguldak öteden beri TTK ile özdeşleşmiştir. Herkesin geçmişle alakalı acı tatlı bir sürü hatırası var. Madenciliğe bu kadar bağlı başka bir ilimiz görmedim. 150 yıldır taşkömürü burada bulunduktan sonra bu kentimiz birçok ilimize de madencilik noktasında insan kaynağı ihraç eden yeri geldiğinde kurtarma ekiplerini yönlendirdiğimiz bir şehrimiz. Zonguldak’a çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl 210 milyon liralık bakanlığımıza bağlı yatırımlarımızı yapmışız. Son 16 yılda 5,8 milyar liralık yatırım yapmışız. Merkezi hükümetin bu yatırımlarına karşı yerel yönetimlerden aynı hissiyatı alamadık. 31 Mart’ta bence Zonguldaklının eline bir fırsat geçiyor. Vakit AK Parti vaktidir. Artık Zonguldak AK Parti belediyeciliğiyle tanışmalıdır. Fizik kanunu var. İş kanunu. Biz güçlüyüz. Ama yolu açacak olan siz seçmenlersiniz. Sonra iş ve hizmet gelecek. Onun için gönülden bu işleri yapmak gerekiyor. BU işin de zaten kitabını başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti yazmıştır. Bu örneği iki defa söyledim. İstanbul bir mega kent olmasına rağmen çöp, çamur, çukur hepsi vardı. Bize hava kirliliği kısmı düştü. Vatandaşı ikna etmek kolay olmadı. Geçmiş dönemden gelen bütün belediyeler nedeniyle vatandaşın yöneticisine itimattı kalmamış. Cumhurbaşkanımıza vatandaşımızın güveni sayesinde bu işlerin üstesinden geldik. Bir ara İGDAŞ’ta abonelik yetiştiremiyorduk. İstanbul’da başlayan bu başarı hikayesi Türkiye’de ve mazlumların yaşadığı coğrafyaya da ulaşmıştır. AK Parti hükümetleri zamanında bir çok hizmet ulaşmıştır. Toplam doğalgaz şebekesi için yoğun bir mesai harcıyoruz. Son 15 yılda 140 bin kilometrelik bir doğalgaz hattı kurmuşuz. 15 yılda dünyanın etrafını kazarak 3.5 defa tur atmışız. Kolay değil. Burada hem kamuya hem özel sektöre teşekkür ediyorum. Köylerimiz bile doğalgaz istemeye başladı. Onlara ’kendi gazınızı kendiniz üreteceksiniz ona da çalışma yapıyoruz’ dedik" diye konuştu.