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Gündem Bakan Yerlikaya'dan mücadele mesajı! Hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan mücadele mesajı! Hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-07-16 07:09:00 -
Bakan Yerlikaya'dan mücadele mesajı! Hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen anma programında FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Devletimiz bütün kurumlarıyla firarda olanların da ensesindedir. Buradan bir kez daha söylüyorum; hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız" dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında 50 polis ve bir imamın şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, gaziler, şehit ve gazi aileleri de katıldı. Anma töreninde şehit fotoğraflarının önüne karanfil bırakan Bakan Yerlikaya, programa katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarını gezerek onlarla sohbet etti. Daha sonra, darbe girişiminde şehit düşenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından, burada şehit olan kadın özel harekat polisi Cennet Yiğit için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

'HAİNLER HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR'

Törende konuşan Yerlikaya, insanlar gibi milletlerin de sınavlarının bitmediğini ve o sınavlardan birinin de 7 yıl önce 15 Temmuz'da yaşandığını hatırlatarak, "O 15 Temmuz gününün akşamında, zifiri bir karanlık çöktü güzel ülkemizin dört bir yanına. İşgal dönemlerinde dahi yaşanmayan bir ihanet gecesi yaşandı o gece. Hainler, halkımızın üzerine ateş açtılar, tanklarla üzerine yürüdüler. Gazi Meclisimizi ve şu an içinde bulunduğumuz bu kahramanlar ocağını bombaladılar. İşte o anlarda; Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya haykırdı: 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar, başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz' dedi. Ve hamdolsun dediği gibi de oldu" diye konuştu.

'DEVLETİMİZ FİRARDA OLANLARIN ENSESİNDEDİR'

Yerlikaya, konuşmasının devamında darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'cülerin yaptıklarının bedelini ödediklerini ve misliyle ödemeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Devletimiz bütün kurumlarıyla firarda olanların da ensesindedir. Buradan bir kez daha söylüyorum; hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız. Çünkü şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor. Ve bir göğüs, nefes almak için rüzgar bekliyor. O rüzgar; vatanımızın dört bir yanından ve Gölbaşı'ndan esmeye devam ediyor ve Allah'ın izniyle esmeye de devam edecek" dedi.

 

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