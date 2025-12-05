Bakan Yerlikaya: İstanbul’da kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da trafikte yaşanan bir şiddet olayının ardından hızlıca harekete geçildiğini duyurdu. İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda, trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret eden ve aracına zarar veren şüpheli T.T., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda olaya ve toplumsal tavra tepki gösterdi:

"Gereği yapıldı. İstanbul Ataşehir’de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren T.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir"

"KADIN SÜRÜCÜYE HAKARET EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

"SÜRÜCÜYE, 180 BİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI UYGULAYACAĞIZ"

Yerlikaya, bu tür olayların önüne geçmek için hazırlanan Yeni Trafik Kanunu teklifine ilişkin önemli detayları paylaştı.

Teklife ilk kez giren bir maddeye göre, bu tarz saldırgan davranışlar sergileyen sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak:

"İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren bu maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye,

180 bin Türk lirası idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte ‘şehir eşkıyası’ gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin" dedi.