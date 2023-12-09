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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! O çete çökertildi
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! O çete çökertildi

Yeniakit Publisher
2023-12-09 08:27:00 - 2023-12-09 09:14:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıkladığı operasyonda İskoçlar Çetesi’nin çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17 Operasyonu” ile “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep’te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapan, “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “KAFES-17” Operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8 ‘i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında örgüte ait, 23 kg kokain, 95 kg eroin, 165 kg skunk, 15 kg metamfetamin, 10 bin 500 adet sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, büyük miktarda, altın, TL ve döviz ele geçirildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el konuldu.
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Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle."

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Yorumlar

O BİR ÇELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDE SON ALTI AYDA YANI İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİŞTİKTEN SONRA 191 ÇETE ÇÖKERTİLMİŞ TEBRİKLER AYRICA İNSAN DÜŞÜNMEDEN YAPAMIYOR SOYLU SANKİ BU ÇETELERLE ORTAK MI HAREKET EDİYOR DİYE VAY SOYLU VAY.

Abdulvahit

Darısı tüm çetelere
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