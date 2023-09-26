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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! İnegöl Terkinler Çetesi çökertildi!
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! İnegöl Terkinler Çetesi çökertildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 09:00:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İnegöl Terkinler Çetesi'nin çökertildiğini, suç örgütünün ele başının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "6 milyar lira değerinde gayrimenkule ele konuldu" dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
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Yorumlar

meyyid

inegöl inegöl olmaktan çıktı.küçük kolombiya oldu maalesef.

DÜŞÜNEN ADAM

ANKARADA BURSADA SUÇ ÖRGÜTLERİ ARKA ARKAYA YAPILAN BASKINLAR SONUCUNDA ÇÖKERTİLMEYE BAŞLANMIŞ İNSAN KENDİ KENDİNE SORMAYADAN YAPAMIYOR BU SUÇ ÖRGÜTLERİ SÜLEYMAN SOYLUNUN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPTIĞI ZAMANDA YOKMUYDU DİYE KAFALARDA SORU İŞARETLERİ İLE DOLU BİR ADAM SOYLU.
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