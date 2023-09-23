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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! 49 'idamlık' yakalandı
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! 49 'idamlık' yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 09:59:00 -
Bakan Yerlikaya duyurdu! 49 'idamlık' yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilde yapılan narkotik operasyonlarında 49 kişinin yakalandığını bildirdi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda, aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."

Paylaşımda operasyona ait görüntülere de yer verildi.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
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