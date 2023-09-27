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Gündem Bakan Yerlikaya durmuyor! Zehir tacirlerine balyoz gibi iniyor
Gündem

Bakan Yerlikaya durmuyor! Zehir tacirlerine balyoz gibi iniyor

Yeniakit Publisher
2023-09-27 09:18:00 -
Bakan Yerlikaya durmuyor! Zehir tacirlerine balyoz gibi iniyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı."

 

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Yorumlar

sayın bakana helal olsun

arkanızda bu milllet ve cumhurbaşkanı olduğu müddetce korkmayın pkk.daes.fetö.cıkar grupları organize gruplar. hepsini duman edin

tebrik etmek lazım

devam sayın bakan göreve getirilenlerin yapması gereken işler ,sizleri birileri övmesin millet sizi övsün insanlar yaptıkları işlerle anılırlar allah razı olsun helal olsun dedirtmek lazım.tanıdıklarınız hakkını helal eder ama önemli olan 85 milyonun hakkını helal etmesisidr allah razı olsun devam edin makamlar mevkiler gelip gecicidir
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