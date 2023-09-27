Bakan Yerlikaya durmuyor! Zehir tacirlerine balyoz gibi iniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı."
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