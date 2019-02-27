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Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Kastamonu’yu ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er, Kastamonu’yu ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Kastamonu’yu ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er, Kastamonu’yu ziyaret etti.


Kastamonu’da ilk olarak Mahalli İdareler Eğitim Merkezini (MİEM) gezen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, burada Vali Yaşar Karadeniz ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’tan bilgi alarak Gazi Stadyumuna geçti. Statta da incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, ardından Eski Şehit Şerife Bacı Hastanesinin bulunduğu yere yapımı planlanan Spor Salonunun yerinde incelemelerde bulundu. Burada da Belediye Başkanı Tahsin Babaş’tan Spor Salonunun projesi hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, daha sonra Kastamonu Valiliğine geçti. Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yerlikaya, “Öncelikle bizi kendi evimiz gibi Kastamonu’da ağırlayan Valimize, Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize ve mülki idare amirlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bugün Kastamonu’dayız. Geliş sebebimiz ilimizle ilgili istişarelerde bulunabilmek, istişare vesilesiyle Ankara’dan Kastamonu’muza ne katkı sağlayabiliriz. Hem de buradaki temel problemleri bizim kurumumuzla alakalı projelerin Ankara’ya götürüp orada bakanımızla birlikte talimatlarıyla sonuçlandırıp hayırlı hizmetler edebilmek hedefindeyiz. Gördüğüm kadarıyla Kastamonu siyasi kurum olsun, diğer kurumlar olsun, valilik olsun birbiriyle başarılı bir şekilde yanlışa istişare eden ayrısı gayrısı olmayan bir yapı oluşmuş İnşallah bu yapının güçlenerek devam etmesinden yana bizler Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu yetki ile illerimizde, ilçelerimizi gezerek hizmet etme aşkıyla çalışan ekipleriz. İnşallah güzel hizmetler olur. Malum 100 milyonluk bir yatırımla Kastamonu’muza yapılacak başlıyoruz. Bir spor salonumuz, bir yurdumuz başlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunma durumundayız” dedi.


Gazi Stadyumunun da bazı eksikliklerinin bulunduğunu belirten Bakan Yardımcısı Yerlikaya, “Stadyumumuzun ufak tefek eksikleri var. Stadyumumuzda belediyemizle, belediye başkanımızla beraber milletvekillerimizle beraber onunda ufak tefek eksiklerini gidererek yola devam edeceğiz. Birde doğum olimpik hazırlanma merkezimiz burada zamanında yapılmış olan kısmen yarım kalmış bunu da ayağa taşıyacağız. Ankara’dan hızlı bir şekilde neticeye alarak olimpik hazırlanma merkezini de faaliyete sokmanın içinde olacağız. Kastamonu memleketimizin ülkemizin önemli bir şehridir. Bizim içinde çok kıymetlidir. Ben bu vesileyle bugüne kadar emeklerini esirgemeyen milletvekillerimize, belediye başkanımızla, il başkanımızla ve emeği geçen herkese valimize çok çok teşekkür ediyorum. Kastamonu’muz daha yaşanabilir, daha müreffeh ve Cumhurbaşkanımızın işareti ile daha güçlü Kastamonu Arzusu ile devam edeceğiz” diye konuştu.


Amatör sporlara gereken desteği devlet olarak verdiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Yerlikaya, “Devletten büyük sponsor mu olur ya? Şimdi tabi devletten güçlü sponsor olmaz. Devlet vatandaşın her türlü ihtiyacını giderir. Bunu gidermekte de mükelleftir. Gideriyoruz da. Ufak tefek sıkıntılar var mıdır? Vardır muhakkak. Ama biz burada sporcuların ortada kalmaması hem daha rahat çalışabilmeleri için büyük stadyumu da bundan yapıyoruz. Herkes emeği karşılığında çalışmış olduğu emeği karşılığında büyük başarılar elde edecektir. Ne kadar da başarılı olursak o kadar da devlet onun teşvikini arttıracaktır. Hatta başarıya giden yoldaki geçmişte sporcuların tesadüflere başarılı olduğu dönemler vardı biliyorsunuz. Yani ailenin özverisi ile ya da bir belediye başkanımızın sevgisi ile elinden tutması bizde diyoruz ki bunu tersine çevirelim devletimiz sistemi içinde yetişsin ya da yetiştirsin. Bu yana doğru gidiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
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