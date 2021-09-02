Bakan Yanık açıkladı! 188 milyon TL kaynak aktarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

Eylül ayına ilişkin bilgi veren Yanık, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz” dedi.

Vakıflar kanalıyla gönderilen bu ödeneklerin, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığının altını çizen Bakan Yanık, “Aktardığımız bu kaynakla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt veriyoruz” dedi.