Bakan Vedat Bilgin'den ekstra zam müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından bu kez de emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı.

Emekliler için çalışma yürütüyoruz

Bakan Bilgin, "Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İşte Bilgin'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı o açıklama:

Emekli maaşlarına düzeltme geliyor

"Bu emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim."