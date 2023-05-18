Bakan Varank'tan Sözcü'ye sert tepki: Bu bir utanç vesikasıdır

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu anda makam aracımız Togg. Bu dönemde biraz alıştık arabayı kendimiz kullanmaya ben kullanmaya çalışıyorum. Togg'un sürüş keyfi muhteşem.

Oran vermek bir seçim yarışında doğru olmayabilir. Sürekli tutturamayan anketçilerle aynı pozisyona düşebilriiz. 28 Mayıs akşamında sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle bu seçimi tamamlayacağız. Zaten seçim döneminde de bize sorduklarında Meclis'te büyük bir çoğunlukla Cumhur İttifakı olarak aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda bitireceğini dile getirmiştik. 250 bin farkla ikinci turda sayın Cumhurbaşkanımız bu işi bitireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını 29 Mayıs itibarıyla açmış olacağız. Vatandaşlarımız seçim kampanyası döneminde bir araya geldiğimizde biz bunun sinyalini arıyorduk. İşte 0.5'lik farkla ilk turda bitiremedik. İkinci turda işi tamamlamış olacağız. Milli irade dediğimizde bunu çantada keklik görmeniz en büyük hatanız olur. Biz öngörümüzü burada paylaşıyoruz. Bu tabii aslında sıfırdan bir yarış. 250 binlik farkı kapatmak üzerine bir yarış değil. Sandık kurullarıyla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fındık ve çay mevsimi başlıyor. Çayı kesmeniz lazım yoksa çay yanar. Giden vatandaşlarımızı oy kullanmak üzere taşımak üzere organizasyonlarımızı yapıyoruz. Deprem bölgesinde vatandaşlarımız 14 Mayıs'ta deprem bölgesine giden vatandaşlarımız vardı. Burada hazırlıklarımız var. Bizim teşkilatlarımız, deprem bölgesine giden vatandaşlarımıza yardımcı olmuştu. Aynı organizasyonu bu dönemde yapacağız. Tek bir oyun bile sandığa yansımaması bizi üzer. Sonuçta milli iradeden bahsediyoruz. Bu asla çantada keklik bir yarış değil. Burada şunu da biz hiçbir zaman yapmadık asla rakibimizi küçümsemedik. Burada bizim ciddiyetle takip etmemiz lazım. Vatandaşımızı da tekrar aynı şuurla Türkiye Yüzyılı'nın kaderini tayin edecek şekilde oy kullanmaya davet ediyoruz.

"Millet TOGGMUŞ"

Gerçekten depremzede vatandaşlarımıza büyük hakaretler edildi. Sade vatandaş olarak anlayamıyorum. Deprem bölgesindeki vatadaş neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi, yaptığımız yardımlar size haram olsun. Şu manşeti atabilmek çok yanlış. Seçmeni suçlayarak hangi netice alabilirsiniz ki? Şu bir utanç vesikasıdır.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalefetin en büyük sıkıntısı bu. Siyaset insanları ikna ederek yapılır. Karşınızdaki vatandaşı oturup konuşacaksınız ikna edeceksiniz. Onlar da size oy verecek. Bu seçimin aslında ne olduğunu gösteriyor. Demek ki kardeşim siz vatandaşlarınızı ikna edemiyorsunuz. Burada sorun vatandaşta değil oya talip olan tarafta. Burada hatayı kendinizde aramanız lazım. Demek ki siz yaptığınız her işi seçim için yapıyormuşsunuz. Siz yaptığınız deprem yardımlarını oralardan oy alabilmek için yapıyormuşsunuz. Tekirdağ Belediyesi'nin yaptıkları. Otellerde kalan vatandaşlarımızı çıkarmak ne demek! Bunun insanlıklia izah edilecek tarafı yok. Burada sorun muhalefetin inandırıcı olmaması. Birine benzeyerek, tiyatro oynayarak insanlardan oy alamazsınız. Siyaset samimiyet gerektiriyor. Siz vatandaşı kandırarak AK Parti'ye benzemeye çalışarak seçimde başarılı olmaya çalışıyorsunuz. İlk başarısızlıkta da eski kodlarınıza dönüyorsunuz.

Vatandaşımız bu ülkenin sahibi

Biz sosyal devlet anlayışını bu ülkede oturtmuş iktidarız. Biz bunları yaparken CHP ne diyordu makarnacılar diyordu hakir görmeye çalışıyordu. CHP hemen eski kodlarına döndü. Vatandaşımız kimin samimi olduğunu biliyor buna göre oy veriyor. 21 senedir bu ülkede 15 seçimin 15'ini kazanmış geçmişte verdiği sözleri tutmuş. Vatandaşımız, seçmenimiz bu ülkenin asıl sahibi.