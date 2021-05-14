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Siyaset Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun hevesini kaçıracak cevap!
Siyaset

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun hevesini kaçıracak cevap!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na acımadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 20:37:00 -
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun hevesini kaçıracak cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partililerle konuşmasında, "Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" dedi.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim. Hemen" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı, "Seçim. Hemen" ifadelerine, "Girdiği her seçimi kaybetmiş, son iki seçimde korkusundan aday bile olamamış biri için ne kadar cesur konuşuyor değil mi?" sorusunu sordu.

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim sözlerine ilişkin, "Seçimin zamanı belli. Kılıçdaroğlu, yoksa ilk seçimde aday mısın?" sözleriyle cevep verdi.

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