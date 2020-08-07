Bakan Varank'tan ekonomi açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makro göstergelerdeki dalgalanmalarla ilgili açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını belirtti.
"Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur." diyen Varank, "Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.