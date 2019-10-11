0553 313 94 23

Bakan Varank’tan, BMC’nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC’nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon’u test etti.

11 Ekim 2019 Cuma 12:31
Bakan Varank’tan, BMC’nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC’nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon’u test etti.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından bilgilendirilen Bakan Varank, firma tarafından üretilmiş tam elektrikli otobüs Neocitiy’i kullandı. Daha sonra üretim hattını ziyaret eden Varank, uzak kumanda sistemli çok amaçlı zırhlı araç Amazon’u da test etti. Firma tarafından üretilmiş Türkiye’nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı BMC’nin pikap aracı Tulga’yı sürdü ve imzaladı.  Ziyaretin ardından Varank, yaptığı açıklamada, tesislerde ticari araçların yanı sıra savunma sanayi araçlarının da üretildiğini belirtti. Tesiste tank çekicilerinden zırhlı personel taşıyıcılarına birçok aracın yerli ve milli imkanlarla üretildiğini vurgulayan Varank, “Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler. Mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:31
  1. İstanbul
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. BMC
  4. Pınarbaşı tesisleri
  5. TEKNOFEST

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber
    1. Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden..
    2. Aydın'da 25 kaçak göçmen yakalandı
    3. Öğretmen alımı ilanı yayınlandı son..
    4. Bakan Varank’tan, BMC’nin Pınarbaşı..
    5. Hamas'tan Türkiye'ye büyük destek!
    6. Kahramanmaraş'ta elma yüklü kamyon..
    7. Türk-Macar İş Adamları Derneği’nden..
    8. Teröristlerden alçak tuzak!..
    9. Terör örgütüne Barış Pınarı darbesi!..
    10. Kiracısına kızan iş yeri sahibi..
    11. İş dünyasından ‘sonuna kadar’ destek
    12. “TSK, 24 ay sonra Altay’ı harp..
    13. Barış Pınarı Harekatı'na milli damga!
    14. Piyasalar temkinli hareket ediyor
    15. Türkiye hamlesini yaptı, gücünü..
    16. Bursa'da 16 yaşındaki çocuğun..
    17. TL varlıklar dayanıklılığını kanıtladı
    18. Siyonistlerde ‘Barış Pınarı Harekatı’..
    19. Trump’ın ikinci tehdidi piyasaları..
    20. Canlı yayında keskin nişancıların..
    21. Plan yayımlandı: İşte hedef!
    22. Batıda işsiz kalma kapısı oldular
    23. Esed rejiminden YPG ile görüşme..
    24. Bankalar özendiriyor bilinçsiz..
    25. Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten harekat..
    26. Stajyer emeklilikte son durum
    27. Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı..
    28. Ormanları yakan teröristler yakalandı
    29. Fırat'ın doğusu için yüzlercesi..
    30. Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi!..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!