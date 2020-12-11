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Aktüel Bakan Varank:"Biz yatırımcımızı kimseye yedirmeyiz. Türkiye için alın teri döken her kim olursa olsun, sırtımızda taşırız."
Aktüel

Bakan Varank:"Biz yatırımcımızı kimseye yedirmeyiz. Türkiye için alın teri döken her kim olursa olsun, sırtımızda taşırız."

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:08:32 -
Bakan Varank:"Biz yatırımcımızı kimseye yedirmeyiz. Türkiye için alın teri döken her kim olursa olsun, sırtımızda taşırız."
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