Bakan Varank TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki aşı çalışmalarını değerlendirdi:

ADIYAMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı 3 aşı projesinde klinik aşama çalışmalarına gelindiğini, sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra insan üzerinde deneme aşamasına gelen aşıları üretip yeni bir aşamaya geçmek istediklerini bildirdi.

Adıyaman'da aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığı Vetal firmasını ziyaret eden Bakan Varank, Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TUBİTAK ve bu firmanın iş birliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmaların yürütüldüğü fabrikadaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Veterinerlik aşıları anlamında Türkiye'nin en iyi altyapıya sahip firmalarından birisini Adıyaman'da ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti belirten Varank, firmanın güvenlik seviyesi ve sertifikasyonu yüksek olan 17 laboratuvara sahip olduğunu söyledi.

Firmanın ürettiği veteriner aşılarını ihraç ettiğini de ifade eden Varank, firmanın ayrıca Adıyaman Üniversitesi ile anti serum çalışmaları yaptığını dile getirdi.

Kovid-19 Türkiye sınırlarına girmeden önemli tedbirler aldıklarını hatırlatan Varank, bu kapsamda TÜBİTAK bünyesinde Kovid-19 Türkiye Platformu'nu oluşturduklarını, aşı projelerinde de önemli bir mesafe katettiklerini kaydetti.

- 2 projede hayvan deneyleri tamamlandı

TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında başlatılan aşı ve ilaç geliştirme projelerinin büyük bir kararlılık ve bilim insanlarının üstün gayretiyle sürdüğüne dikkati çeken Varank, aşı geliştirme çalışmaları kapsamında 2 projede hayvan deneylerinin tamamlandığını söyledi.

Varank, şöyle konuştu:

"Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamız da Vetal ile yürüttüğü çalışmada hayvan deneylerinde son noktaya geldi. Sonraki aşamada dosyalarını Sağlık Bakanlığımıza teslim edecek. Böylece platformumuzda yer alan 3 aşı projesinde klinik aşama çalışmalarına geldik.

Tabii ki bu aşıların geliştirilmesinin yanı sıra seri üretimi de çok önemli. Bunları Türkiye'de üretebileceğimiz altyapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. Vetal de önemli bir adayımız. Buradaki tesisimiz Sağlık Bakanlığımızın yetki vermesiyle insan aşısı üretimi için çok rahat kullanılabilecek. Sağlık Bakanlığımız ile de görüşmeleri yapıyoruz, ekipleri burayı ziyaret edip inceledi. Sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, insan üzerinde deneme aşamasına gelen aşılarımızı burada üretip, yeni bir aşamaya geçmek istiyoruz."

Yerli ve milli bir aşıyı halkın hizmetine sunmak istediklerini belirten Bakan Varank, "İnşallah ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebilip vatandaşımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

- "Çok kısa bir sürede Faz-1'e geçeceğimize inanıyoruz"

Aşı çalışmalarında Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını dile getiren Varank, "Hayvan denemeleri tamamlanan aşılarımızın dosyası Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Bakanımız öncülüğünde gerekli incelemeler hızlı bir şekilde yapılıyor. Çok kısa bir süre içerisinde Faz-1'e geçeceğimize inanıyoruz, yeter ki mevcut inceleme süreçleri bir an önce tamamlansın. Vetal gibi önemli tesislerde de Faz-1 ve Faz-2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.



Varank, halk sağlığını ve çalışanları risk altına sokmaksızın, ölümcül mikropların güvenli bir şekilde araştırılması için geliştirilecek, Türkiye’de güvenlik seviyesi en yüksek olacak BSL-4 laboratuvarının inşaatına ilişkin de yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Mustafa Varank'a ziyaretinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş ile Fatih Toprak ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut eşlik etti.