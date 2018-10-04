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Bakan Varank müjdeyi verdi! Dev yatırım projesi 19 Ekim'de başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Proje Bazlı Teşvik Sistemi"kapsamında desteklenen hibrit araç motoru üretimine yönelik yatırım projesinin enönemli ayağı olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının temelinin 19 Ekim'de Bursa'da atılacağını açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:14
Bakan Varank müjdeyi verdi! Dev yatırım projesi 19 Ekim'de başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proje Bazlı  Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen hibrit araç motoru üretimine yönelik  yatırım projesinin en önemli ayağı olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının  temelinin 19 Ekim'de Bursa'da atılacağını belirterek, "Sabit yatırım tutarı 100  milyon avroyu aşan bu projenin, cari açığın azaltılmasına yıllık 2,3 milyar dolar  katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'de ilk defa alüminyum motor üretilecek."  dedi.

Bakan Varank, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine  Aoun'u Bakanlık'ta kabul etti. Firmanın Türkiye'deki yatırımlarının gündeme  geldiği görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Varank, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, süper teşvik olarak da  adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Proje  Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'nin yeni  nesil hibrit araçlar için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu üretim tesisi  yatırım projesinin en önemli ayağını teşkil eden enjeksiyon fabrikasının  temelinin 19 Ekim'de Bursa'da atılacağını söyledi.

Söz konusu yatırımla alüminyum motor bloğu dökümüyle yüksek teknoloji  yeni nesil motor imalatının gerçekleştirileceğine dikkati çeken Varank, "Bu  tesisle Türkiye'de ilk defa alüminyum motor bloğu dökümü yapılacak. Proje  kapsamında, yüksek teknoloji ürünü, yeni nesil motor üretilmesi ve bu üretimin  büyük oranda ihraç edilmesi öngörülüyor." diye konuştu.

"Alüminyumun yerli temini için görüşmeler devam ediyor"

Yeni nesil motor üretiminin Türkiye için bir inovasyon olacağını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Sabit yatırım tutarı 100 milyon avroyu aşan bu projenin cari açığı  azaltılmasına yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'de ilk  defa alüminyum motor üretilecek. Bu motor bloklarının üretiminde ise dünyada sadece birkaç yerde kullanılan yüksek teknolojiden faydalanılacak. Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım, katma değerli üretime,  istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Ayrıca, üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleriyle görüşmeler devam ediyor.  Dolayısıyla yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanılmış olacak."

Varank, yeni nesil motorun firma bünyesinde Avrupa'daki tek üreticisinin Türkiye olacağına dikkati çekerek, söz konusu motorların hibrit araçlara takılmak üzere ihraç edileceğini bildirdi.

Yüksek katma değerli yatırımları Türkiye'ye çekerek, büyüme ve  istihdamı desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Yatırımcılarımız için son derece cazip teşvikler sunuyor, yerli ve  yabancılar arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Türkiye'nin çok ciddi bir  potansiyeli var, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek ve ekonomideki  yapısal dönüşüme hizmet edeceğiz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu mevcut dünya  konjonktüründe emin adımlarla daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bu yeni  iş birliği her iki taraf için önemli kazanımları beraberinde getirecek. Firmanın  ilk model hibrit otomobillerini de Türkiye'de üretmesini arzu ediyoruz."

"Üretime 3 vardiya olarak devam ediyoruz"

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun da  Türkiye'nin Renault Grubu için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Oyak Renault'nun bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de  yatırımlarına devam edeceğini, yeni projeleri gerçekleştirmek üzere   çalışmalarını sürdüreceğini ve Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamaya devam  edeceğini aktaran Aoun, şunları kaydetti:

"Dünyanın yaklaşık 70 ülkesine ihracat yapan Türkiye'nin lider  otomobil üreticisi Oyak Renault olarak  tüm modellerimizde üretimimize yaptığımız  planlamalar doğrultusunda 3 vardiya olarak devam ediyoruz. Renault Grubu,  Türkiye'ye güveniyor ve bu güven üzerine yatırım planlarını oluşturuyor. Bunun en  önemli kanıtı geçtiğimiz günlerde Oyak Grubu ve Renault Grubu arasında imzalanan  anlaşma ve yatırımına başlamakta olduğumuz alüminyum enjeksiyon fabrikası ve  yüksek teknoloji içeren yeni nesil motor üretimi yatırımıdır."

Öte yandan, Bakan Varank ve Renault Grubunun Dünya Başkan Yardımcısı  Thierry Bollore'nin 19 Ekim'de Bursa'da yapılacak temel atma törenine katılması  bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:14
  1. Bursa
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Proje Bazlı Teşvik Sistem
  4. Otomotiv üretimi
  5. dev proje

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