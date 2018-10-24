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Bakan Varank İSO Meclisi’nde konuşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ‘Güçlü Bir Sanayi Ülkesi Olmak Yolunda Yeni Hamlelere Odaklanmak’ konulu toplantısına katılacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:25
Bakan Varank İSO Meclisi’nde konuşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin bugün gerçekleştireceği aylık olağan toplantısına katılacak. ‘Güçlü Bir Sanayi Ülkesi Olmak Yolunda Yeni Hamlelere Odaklanmak’ konulu toplantıda Varank’ın sanayicilere teknolojik yatırımların gerekliliği ve ekonomik değer olarak teknolojinin sektörlere kattığı değeri anlatması ayrıca gündeme dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:25
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi
  3. Güçlü Bir Sanayi Ülkesi Olmak Yolunda Yeni Hamlelere Odaklanmak

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