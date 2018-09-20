Bakan Varank, Hürkuş’un deneme uçuşuna katıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret eden Bakan Varank, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve diğer yetkililerden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek 15 adet Hürkuş’un seri üretimi ve T625 genel maksat helikopterinin ilk uçuşu hakkında bilgi aldı. Varank, Hürkuş uçaklarının her gün düzenli olarak yapılan deneme uçuşlarından birine de katıldı. Bakan Varank, daha sonra 6 Eylül’de ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli T625 genel maksat helikopterini inceledi. TUSAŞ’ın diğer projelerini de inceleyen Varank, “Ülkemizin savunma ve havacılık sanayisinde kat ettiği mesafe gurur verici düzeydedir. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla bu tabloyu taçlandırmak istiyoruz. Hürkuş, gençlerimizin yakından görmesi ve tanıması için TEKNOFEST’te olacak. Bu milli gururumuzu izlemek isteyenleri TEKNOFEST İstanbul’a davet ediyorum” dedi.