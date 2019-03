Bakan Turhan: Akıllı ulaşım, vazgeçilmez oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, teknolojik bir çağda yaşandığını, geçen yüzyılda teknoloji alanında kaydedilen gelişmelerin dünyayı çok köklü bir şekilde etkilediğini söyledi. Zamanla ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisinin doğduğunu ifade eden Turhan, şöyle konuştu: “Adına kısaca ‘akıllı ulaşım’ dediğimiz, ‘bilişim destekli ulaşım’ diye de özetlenebilecek olan yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Artık alışkanlık haline geldiğinden çoğumuzun farkına bile varmadığı birçok akıllı ulaşım uygulaması her an çalışmakta ve gerek sürücülere gerekse yolculara hizmet vermekte.”

AUS Türkiye Başkanı Erol Yanar da küresel rekabet ortamında en büyük gücün bilgi ve bilgiyi kullanma kabiliyeti olduğunu söyledi.