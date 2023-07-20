  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap uzmanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin dikkat çeken yorum

Ne altın ne dolar ne euro ne de gümüş! Parasını oraya yatıranlar köşeye döndü, gram altın filan hikaye...

Belediye anonsunu duyanlar şok geçirdi: Bulduk! DNA testi yaptırmak isteyenler başvursun

Ukrayna'nın o sözleri gündeme oturdu! Büyük şok eden gelişme, planı ortaya çıktı: Daha fazla uçak almak istiyor

Yer: Kastamonu! Ezanın ardından gökyüzünde ortaya çıktı

Haşdi Şabi milisinden yeni provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına alarak ezdi

İran'dan Türkiye ve kardeş ülkeye karşı çok büyük alçaklık! Gizlice verdikleri ortaya çıktı

Haluk Bayraktar, TB2 SİHA ile Akıncı TİHA arasındaki farkı açıkladı! Duyanlar bir anlık şok geçirebilir

Bu kadarını hayvan yapmaz! Çarşaflı kadınlara karşı skandal hareket

Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar
Gündem Bakan Tunç'tan açıklama geldi! Yüce Kur'an'a saldırılara yönelik yakalama kararı çıkartıldı
Gündem

Bakan Tunç'tan açıklama geldi! Yüce Kur'an'a saldırılara yönelik yakalama kararı çıkartıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 23:15:00 - 2023-07-20 23:44:24
Bakan Tunç'tan açıklama geldi! Yüce Kur'an'a saldırılara yönelik yakalama kararı çıkartıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüce Kur'an'a yönelik ahlaksız saldırılar düzenleyen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıya yönelik Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer sekiz şüpheli hakkında yakalama emri düzenlendiğini açıkladı.

İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı lanetlediğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, “Özgürlük ve demokrasi kılıfı altında bu saldırılara müsade edilmesi kabul edilemez. İsveç hükümeti, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, İslam dinine ve tüm Müslümanlara yönelik yapılan bu nefret suçunu önleyecek tedbirleri bir an önce almalı ve yetkili makamları saldırganlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç açıklamasına şöyle devam etti:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İsveç’te Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılarıyla Dini değerlere yönelik aşağılayıcı eylemleri sebebiyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturmalar başlatılmış olup, Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer sekiz şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca Güvenlik birimlerine ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerine talimat verilmiş olup; şüphelilerin açık kimlik bilgileri ile suç delillerinin tespiti, Rasmus Paludan ve Salvan Momika ile benzer eylemleri olan tüm diğer kişilerin tespiti hususlarında soruşturmalar geniş ve kapsamlı olarak yürütülmektedir.

Sen misin Kur'an'a saldıran... Taliban'dan bomba İsveç kararı!
Sen misin Kur'an'a saldıran... Taliban'dan bomba İsveç kararı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sen misin Kur'an'a saldıran... Taliban'dan bomba İsveç kararı!

Kuveyt, İsveç'te 100 bin Kur'an-ı Kerim'i İsveççe mealiyle dağıtacak
Kuveyt, İsveç'te 100 bin Kur'an-ı Kerim'i İsveççe mealiyle dağıtacak

Dünya

Kuveyt, İsveç'te 100 bin Kur'an-ı Kerim'i İsveççe mealiyle dağıtacak

İsveç'te binlerce Müslüman böyle Kur'an okudu
İsveç'te binlerce Müslüman böyle Kur'an okudu

Dünya

İsveç'te binlerce Müslüman böyle Kur'an okudu

Haşdi Şabi milisinden yeni provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına alarak ezdi
Haşdi Şabi milisinden yeni provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına alarak ezdi

Gündem

Haşdi Şabi milisinden yeni provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına alarak ezdi

Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa çok sert tepki
Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa çok sert tepki

Gündem

Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa çok sert tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23