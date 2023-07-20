Bakan Tunç'tan açıklama geldi! Yüce Kur'an'a saldırılara yönelik yakalama kararı çıkartıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıya yönelik Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer sekiz şüpheli hakkında yakalama emri düzenlendiğini açıkladı.

İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı lanetlediğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, “Özgürlük ve demokrasi kılıfı altında bu saldırılara müsade edilmesi kabul edilemez. İsveç hükümeti, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, İslam dinine ve tüm Müslümanlara yönelik yapılan bu nefret suçunu önleyecek tedbirleri bir an önce almalı ve yetkili makamları saldırganlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç açıklamasına şöyle devam etti:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İsveç’te Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılarıyla Dini değerlere yönelik aşağılayıcı eylemleri sebebiyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturmalar başlatılmış olup, Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer sekiz şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca Güvenlik birimlerine ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerine talimat verilmiş olup; şüphelilerin açık kimlik bilgileri ile suç delillerinin tespiti, Rasmus Paludan ve Salvan Momika ile benzer eylemleri olan tüm diğer kişilerin tespiti hususlarında soruşturmalar geniş ve kapsamlı olarak yürütülmektedir.