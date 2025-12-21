  • İSTANBUL
Bakan Tunç duyurdu: İki dev ihale için düğmeye basıldı!
Gündem

Bakan Tunç duyurdu: İki dev ihale için düğmeye basıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Tunç duyurdu: İki dev ihale için düğmeye basıldı!

Adalet Bakanı Tunç, Sakarya-Hendek ve Balıkesir-Marmara adalet binalarının ihalelerinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu. Modern donanımlarla tasarlanan yeni binalarla adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve fiziki altyapıyı güçlendirmek amacıyla Sakarya ve Balıkesir illerinde iki yeni adalet binasının inşa edileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden projelerin detaylarını paylaşan Bakan Tunç, Hendek ve Marmara ilçelerine kazandırılacak binaların ihalelerinin yarın (22 Aralık 2025 Pazartesi) yapılacağını belirtti.  

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin etkinliği ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için çalışmaların sürdüğünü, insan odaklı hizmet binalarıyla fiziki kapasitelerin güçlendirildiğini belirtti.

Bu kapsamda, Sakarya'daki Hendek Adalet Binası ve Balıkesir'deki Marmara Adalet Binasının ihalelerini yarın gerçekleştireceklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Hendek Adalet Binamız, 13 bin 335 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 3 kat, 29 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 9 duruşma salonu, İlçe Seçim Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik ve Arabuluculuktan oluşacak. Marmara Adalet Binamız, 2 bin 541 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 3 kat, 6 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 2 duruşma salonu, İcra Müdürlüğü ve İlçe Seçim Müdürlüğünden oluşacak. En kısa sürede yapımına başlayacağımız adalet binalarımızın şimdiden ilçelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

