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Yaşam Trafik magandası dur durak bilmiyor: Sürücüyü eşinin yanında darp etti
Yaşam

Trafik magandası dur durak bilmiyor: Sürücüyü eşinin yanında darp etti

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Trafik magandası dur durak bilmiyor: Sürücüyü eşinin yanında darp etti

İstanbul’da trafikte yaşanan yol vermeme tartışması, bir ailenin kabusu olan maganda vahşetine dönüştü. ‘Tuvaletim vardı, acele ediyordum’ bahanesiyle bir aracın önüne kıran gözü dönmüş sürücü, kendisine tepki gösteren diğer sürücünün peşine takıldı. Kilometrelerce süren takibin ardından mağdurun önünü kesen maganda, araçta bulunan eşi ve çocuklarının gözü önünde talihsiz adama acımasızca saldırdı. Kanlar içinde kalan sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın peşine düştü.

Şişli'de trafikte yaşanan olay, araç kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Eşi ve çocuğuyla seyir halinde olan sürücünün önü başka bir araç tarafından kesildi, taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Görüntülerde araçta bulunan kadının "Abi yapma" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı duyuldu.

Olay, 20 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Y., eşi ve çocuğuyla otomobiliyle seyir halindeyken başka bir aracın yanından geçti. Murat Y., tuvalet ihtiyacı nedeniyle hızlı ilerlediğini ve bu nedenle diğer sürücünün yanından geçtiğini öne sürdü. Bir süre sonra diğer sürücü B.C.'nin peşine takıldığını iddia eden Murat Y., aracının önünün kesildiğini ve yanında ailesi bulunmasına rağmen saldırgan tavırlarla karşılaştığını öne sürdü.

KADIN 'ABİ YAPMA' DİYEREK ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

OIay anları araç kamerası ve cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iki sürücü arasında tartışma yaşandığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca diğer sürücünün Murat Y.’nin kullandığı aracın önüne geçtiği ve tartışmanın bir süre devam ettiği anlar da yer alıyor. Araçta bulunan kadının, 'Abi yapma' diyerek saldırgan sürücüyü engellemeye çalıştığı da duyuluyor.

184 BİN 712 LİRA PARA CEZASI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sürücünün B.C. olduğu tespit edildi. B.C.‘ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara aykırı şekilde motorlu araç kullanmak’ maddelerinden toplam 184 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

SERBEST BIRAKILDI

Hakkında 'Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması' suçundan adli işlem yapılan sürücü B.C.'nin işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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