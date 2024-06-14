  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Tekin açıkladı: 4 dersten kalanlara sınıf tekrarı!
Gündem

Bakan Tekin açıkladı: 4 dersten kalanlara sınıf tekrarı!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 11:20:00 -
Bakan Tekin açıkladı: 4 dersten kalanlara sınıf tekrarı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dört dersten kalan öğrencilerin sınıf tekrarı yapacağını duyurdu. Bakan Tekin, Kocaeli'ndeki bir lisenin mezuniyet töreninde yaşanan uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dört dersten kalan öğrencilerin sınıf tekrarı yapacağını duyurdu.

DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLER

Dört dersten kalan öğrencilerin sınıf tekrarı yapacağını duyuran Bakan Tekin, "Herhangi bir af düşünmüyoruz. Çocuklarımız inşallah bu düzene alışacaklar." dedi.

UYGUNSUZ KIYAFET GERGİNLİĞİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'ndeki bir lisenin mezuniyet töreninde yaşanan uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Tekin, "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapacağız." dedi.

 

Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! Öğretmen atama tarihleri belli oldu
Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! Öğretmen atama tarihleri belli oldu

Eğitim

Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! Öğretmen atama tarihleri belli oldu

Bakan Tekin Gebze'de yaşananları değerlendirdi! 'Olay kısa zamanda çözülmüştür'
Bakan Tekin Gebze'de yaşananları değerlendirdi! 'Olay kısa zamanda çözülmüştür'

Gündem

Bakan Tekin Gebze'de yaşananları değerlendirdi! 'Olay kısa zamanda çözülmüştür'

Bakan Tekin'den 'mülakat' açıklaması
Bakan Tekin'den 'mülakat' açıklaması

Gündem

Bakan Tekin'den 'mülakat' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23