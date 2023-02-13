Bakan Süleyman Soylu'dan vatandaşlara çağrı: Yardım göndermeye devam edin
Vatandaşlara çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yardımlarınızı göndermeye devam edin" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Soylu, "Yardımlarınızı göndermeye devam edin. Yardımlar yeterli, depolar doldu diye düşünmeyin. Milyonlarca insanın yaşadığı alanı etkileyen bu depremin ardından, aşevleri ve diğer yardım faaliyetleri uzunca bir süre devam edecek" ifadelerini kullandı.