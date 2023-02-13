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Gündem Bakan Süleyman Soylu'dan vatandaşlara çağrı: Yardım göndermeye devam edin
Gündem

Bakan Süleyman Soylu'dan vatandaşlara çağrı: Yardım göndermeye devam edin

Vatandaşlara çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yardımlarınızı göndermeye devam edin" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 11:16:00 - 2023-02-13 11:20:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Soylu, "Yardımlarınızı göndermeye devam edin. Yardımlar yeterli, depolar doldu diye düşünmeyin. Milyonlarca insanın yaşadığı alanı etkileyen bu depremin ardından, aşevleri ve diğer yardım faaliyetleri uzunca bir süre devam edecek" ifadelerini kullandı.

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